Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schweriner Kriminalpolizei bittet nach Fahrzeugbrand um Zeugenhinweise

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Schwerin (ots)

Nach dem Fahrzeugbrand am Samstag, dem 18.07.2026, gegen 18:15 Uhr in Schwerin bittet die Kriminalpolizei nun die Bevölkerung um Hinweise zu möglichen tatverdächtigen Personen.

Über den Brand, bei dem zwei Fahrzeuge vollständig zerstört wurden und ein geschätzter Sachschaden von rund 70.000 Euro entstand, hatte die Polizei bereits berichtet.

Im Rahmen der laufenden Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung suchen die Ermittler nun Zeugen, die am frühen Samstagabend im Bereich des Brandortes, in der Potsdamer Straße im Stadtteil Neu Zippendorf, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0385 5180-2224, über die Onlinewache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die erste Pressemitteilung zu dem Sachverhalt ist unter folgendem Link abrufbar: https://short-url.cc/1ufpk

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