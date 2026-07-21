Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannter wirft Fahrrad gegen Pkw - Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Bad Doberan/Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Morgen kam es zu einem eher ungewöhnlichen Zwischenfall in Bad Doberan. Gegen 07:20 Uhr befuhr eine 51-jährige Deutsche mit ihrem Mini die Rostocker Straße und nahm auf dem Bürgersteig einen Radfahrer wahr. Da am Straßenrand große Pfützen zusammengelaufen waren und sie den Mann nicht nass machen wollte, beabsichtigte sie die Pfützen großzügig zu umfahren.

Noch bevor die 51-Jährige den Radfahrer passierte, stieg dieser unvermittelt von seinem Fahrrad ab, hob dieses an und warf es gegen den Mini. Die Fahrzeugführerin stoppte daraufhin ihren Pkw und sprach den Mann auf sein Verhalten an. Dieser entgegnete, dass er nicht vollgespritzt werden wollte, nahm sein Fahrrad, stellte es gegen einen Zaun und rannte weg.

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige weder vor Ort noch im näheren Umfeld festgestellt werden. Nach Angaben der PKW-Fahrerin soll es sich um einen etwa 35 Jahre alten Mann gehandelt haben, der eine grüne Jacke trug und ein ungepflegtes Erscheinungsbild aufwies.

Durch den Wurf wurde der Mini im Frontbereich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die Hinweise zum beschriebenen Mann oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim örtlichen Polizeirevier in Bad Doberan oder jeden anderen Polizeidienststelle zu melden.

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