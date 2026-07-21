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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht Eigentümer sichergestellter Fahrräder und E-Bikes in Güstrow, Rostock und Umland

Güstrow/Rostock (ots)

Das Kriminalkommissariat Güstrow bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Zuordnung mehrerer sichergestellter Fahrräder und E-Bikes.

In den vergangenen Wochen hat die Polizei im Rahmen verschiedener Einsätze zahlreiche Fahrräder und E-Bikes sichergestellt, die mutmaßlich aus Diebstahlshandlungen stammen. Bislang konnten nicht alle Gegenstände ihren rechtmäßigen Eigentümerinnen und Eigentümern zugeordnet werden. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die sichergestellten Zweiräder nicht nur in Güstrow, sondern auch in Rostock und wohlmöglich im Umland entwendet wurden.

Die Polizei bittet daher Bürgerinnen und Bürger, zu prüfen, ob ihnen in der zurückliegenden Zeit ein Fahrrad bzw. E-Bike entwendet wurde und der Fall bislang ungeklärt ist.

Wer sein Eigentum unter den sichergestellten Gegenständen vermutet, wird gebeten, sich mit der Güstrower Polizei unter der Rufnummer 03843 - 2660 in Verbindung zu setzen. Für eine eindeutige Zuordnung sind möglichst genaue Angaben zum Fahrrad oder E-Bike hilfreich. Dazu zählen unter anderem Marke, Modell, Farbe, Rahmennummer sowie besondere Merkmale oder vorhandene Eigentumsnachweise. Mit den Hinweisen aus der Bevölkerung hofft die Polizei, die sichergestellten Zweiräder ihren rechtmäßigen Eigentümerinnen und Eigentümern zurückgeben zu können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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