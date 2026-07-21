Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach schwerem Verkehrsunfall bei Klein Schwaß

Kritzmow/Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Abend verunfallte ein 64-jähriger Deutscher mit seinem Fahrzeug bei Klein Schwaß in der Gemeinde Kritzmow (Landkreis Rostock) und erlitt schwere Verletzungen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 64-Jährige gegen 21 Uhr die Wilsener Straße in Klein Schwaß in Fahrtrichtung Wilsen. Etwa 20 Meter hinter dem Ortsausgang kam er mit seinem VW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralls kippte das Fahrzeug auf die Fahrerseite, sodass sich der Fahrzeugführer nicht selbst aus dem PKW befreien konnte.

Dem 64-Jährigen gelang es noch Angehörige zu verständigen, die umgehend die Rettungskräfte alarmierten. Kameradinnen und Kameraden der umliegenden Feuerwehren Klein Schwaß, Kritzmow und Stäbelow befreiten den Mann schließlich aus dem Fahrzeug. Der Verunfallte wurde im Anschluss mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Rostocker Krankenhaus verbracht.

Vor Ort konnten im Fahrzeug diverse Alkoholika festgestellt werden. Daraufhin wurde im Krankenhaus ein Atemalkoholtest bei dem 64-Jährigen durchgeführt - dieser ergab einen Promillewert von 2,11. Im Anschluss wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt.

Das Fahrzeug war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch der Straßenbaum wurde erheblich beschädigt. Insgesamt schätzt die Polizei den entstandenen Sachschaden auf etwa 20.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke aufgenommen. Darüber hinaus wurde die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall informiert.

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