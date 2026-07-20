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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Einkaufszentrum in Lambrechtshagen/Sievershagen - 2. Ergänzungsmeldung

Bargeshagen (Lk Rostock) (ots)

Im Zusammenhang mit dem Einbruch in das Einkaufszentrum Ostseepark in Lambrechtshagen/Sievershagen vom vergangenen Freitag teilt die Polizei ergänzende Informationen mit.

Bereits am Samstag, dem 18.07.2026, entdeckte ein Zeuge in einem Waldstück zwischen Rabenhorst (OT Bargeshagen) und der Bundesstraße 105 einen verlassenen VW Golf und informierte die Polizei hierüber. Nach derzeitigen Erkenntnissen steht das Fahrzeug in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Einbruchsgeschehen im Ostseepark.

Der VW Golf war kurz vor dem Einbruch in das Einkaufszentrum im Rostocker Stadtteil Evershagen im Bereich der Thomas-Morus-Straße von bislang unbekannten Tätern gestohlen worden.

Die Ermittlungen zum Einbruch in das Einkaufszentrum sowie zum Fahrzeugdiebstahl dauern an.

Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6316219

1. Ergänzungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6316698

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Stefan Baudler
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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