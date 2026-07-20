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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Nach Identifizierung: Öffentlichkeitsfahndung am S-Bahnhof Warnemünde aufgehoben

Rostock (ots)

Im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung im Zusammenhang mit einem tödlichen Bahnunfall am 7. Mai 2026 am S-Bahnhof Warnemünde konnten die veröffentlichten Personen aufgrund eingegangener Hinweise identifiziert werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher aufgehoben.

Medien und Öffentlichkeit werden gebeten, alle im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen Daten, insbesondere Lichtbilder der betroffenen Personen, zu löschen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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