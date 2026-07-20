Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ermittlungen zum Brandgeschehen am Helene-von-Bülow-Klinikum in Ludwigslust

Ludwigslust (ots)

Als Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung der Brandopfer konnte die zweite verstorbene Person zweifelsfrei identifiziert werden. Demnach handelt es sich um einen 73-jährigen deutschen Mann aus der Region Ludwigslust. Er war in dem Zimmer untergebracht, wo das Feuer ausgebrochen ist.

Außerdem liegen den Ermittlungsbehörden das vorläufige Ergebnis des eingesetzten Brandursachenermittlers vor. Aus diesem geht zum einen hervor, dass eine technische Brandursache ausgeschlossen werden kann. Zum anderen wird eine fahrlässige Brandstiftung durch offenes Feuer oder nachglühende Stoffe für wahrscheinlich gehalten.

Die Ermittlungen - auch zur Brandursache - sind noch nicht abgeschlossen.

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