Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach Tageswohnungseinbruch in Rövershagen

Rövershagen/Landkreis Rostock (ots)

Der Polizei in Sanitz wurde am Freitag ein Tageswohnungseinbruch in Rövershagen gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses im Drosselring in der Zeit von 08:30 Uhr bis 10:45 Uhr aus und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Schmuck. Danach verließen sie den Tatort in unbekannte Richtung.

Der Kriminaldauerdienst kam im Rahmen der Tatortarbeit zum Einsatz und sicherte Spuren.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich des Drosselrings verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der örtlichen Polizei in Sanitz unter der Telefonnummer 038209 44224 zu melden.

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