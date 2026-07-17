Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ergänzungsmeldung zum Polizeieinsatz - Einbruch in Einkaufszentrum in Lambrechtshagen/Sievershagen

Lambrechtshagen/Sievershagen (Lk Rostock) (ots)

Im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz zum Einbruch in das Einkaufszentrum Ostseepark in Lambrechtshagen/Sievershagen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6316219) werden folgende ergänzende Informationen bekanntgegeben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand nutzten die bislang unbekannten Täter zum Eindringen in das Einkaufszentrum einen blauen VW Golf. Das Fahrzeug ließen sie nach der Tat im Ostseepark zurück.

Die Flucht erfolgte am Freitagmorgen gegen 02:25 Uhr, vermutlich mit einem weiteren VW Golf. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter entweder über die Bundesstraße 105 in Richtung Schutower Kreuz oder in Richtung der Straße Alt Sievershagen flüchteten.

Die kriminaltechnische Untersuchung des Tatort dauert derzeit an. Dabei kommt unter anderem ein 3D-Laserscanner zum Einsatz. Die Maßnahmen werden voraussichtlich noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Aus diesem Grund bleibt der unmittelbare Tatortbereich abgesperrt. Der übrige Teil des Einkaufszentrums ist für den Publikumsverkehr freigegeben.

Zur Höhe des entstandenen Stehl- und Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Personen beziehungsweise Fahrzeugen im Bereich des Einkaufszentrums und der Fluchtroute geben können, sich bei der Kriminalpolizei Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916 1616 bzw. bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu nutzen.

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