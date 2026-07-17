Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Einkaufszentrum Sievershagen - Polizeieinsatz dauert an

Lambrechtshagen/Sievershagen LK Rostock (ots)

In der zurückliegenden Nacht kam es in einem Einkaufszentrum in Lambrechtshagen/Sievershagen zu einem Einbruch. Die Polizei ist derzeit noch mit umfangreichen Maßnahmen am Tatort im Einsatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei ein bislang unbekannter Tatverdächtiger mit einem Pkw durch die gläserne Eingangstür des Einkaufszentrums gefahren. Anschließend habe der Täter seine Fahrt innerhalb des Gebäudes fortgesetzt und sei gegen das Rolltor eines Juweliergeschäftes gestoßen. Auf diese Weise habe er sich Zutritt zu dem Geschäft verschafft.

Im Anschluss griff der Täter mehrere Vitrinen an. Angaben zur Höhe des entstandenen Stehl- und Sachschadens können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Die Spurensicherung sowie weitere Maßnahmen am Tatort dauern an.

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