PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund unangepasster Fahrweise auf den Autobahnen

Rostock (ots)

Am 16.07.2026 ereigneten sich am Abend aufgrund unangepasster 
Fahrweise bei Regen und Aquaplaning auf den BAB 19 und 20 mehrere 
Verkehrsunfälle, welche z.T. erhebliche Behinderungen zu Folge 
hatten. Das Unfallgeschehen ereignete sich in der Zeit von 20:00 Uhr 
bis 22:30 Uhr.

Gegen 20:00 Uhr verunglückte ein PKW Skoda auf der BAB 19 in 
Fahrtrichtung Rostock in Höhe Kuchelmiß.  Der 45jährige 
Fahrzeugführer wurde leichtverletzt und durch den RTW vorsorglich zur
Untersuchung in ein Klinikum gebracht. Die Fahrbahn war für eine 
Stunde voll gesperrt. Es entstand ein Schaden von 8.000 EUR. 

Auf der BAB 20 kam in Höhe der AS Kröpelin aufgrund der Witterung ein
Mercedes kurz darauf nach links von der Fahrbahn ab und geriet an die
Schutzplanke. Die beiden Insassen wurden nicht verletzt. Der 
Sachschaden wird auf 17.200 EUR  beziffert. Es kam für ca. eine 
Stunde zu Behinderungen in Fahrtrichtung Lübeck. 

Ein Mercedes verunfallte auf der BAB 19 in Höhe Dolgen aufgrund 
unangepasster Geschwindigkeit bei Aquaplaning. Aufgrund austretender 
Betriebsstoffe war die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin bis 21:40 Uhr
zur Reinigung voll gesperrt. Die Schadenshöhe wird auf 40.000 EUR 
geschätzt. Weiterhin wurden drei Personen leicht verletzt und 
ambulant behandelt. Gegen 23:30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder 
komplett frei gegeben werden. 

Um 21:00 Uhr kam es wiederum auf der BAB 19 in Höhe Kuchelmiß zu 
einem Verkehrsunfall aufgrund des Nichtbeachten der Fahrbahn- und 
Witterungsverhältnisse. Hierbei war ein Mercedes Sprinter 
alleinbeteiligt. Es entstand ein Schaden von 25.000 EUR.  Der Fahrer 
blieb unverletzt. Es kam bis Mitternacht zu Behinderungen aufgrund 
der Fahrbahnreinigung in Fahrtrichtung Rostock. 

Gegen 22:15 Uhr kam ein PKW Mercedes auf der BAB 19, wiederum Höhe 
Dolgen,  nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug 
sich und landete auf dem Dach. Zur Fahrzeugbergung und Reinigung der 
Fahrbahn wurde die Fahrbahn Richtung Rostock halbseitig gesperrt. Der
56jährige Kraftfahrer erlitt einen Schock und wurde ins Klinikum 
gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 60.000 EUR . 

Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 16.07.2026 – 15:02

    POL-HRO: Mitarbeiterin und Passant stoppen Ladendieb in Rostock-Schmarl

    Rostock (ots) - Ein mutmaßlicher Ladendieb ist am späten Mittwochnachmittag in Rostock-Schmarl durch eine Mitarbeiterin eines Supermarktes und einem couragierten Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der 38-jährige Tatverdächtige gegen 17:20 Uhr, einen Supermarkt im Kolumbusring mit fünf Dosen ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 13:47

    POL-HRO: Zeugen nach Bränden in Diedrichshagen und Evershagen gesucht

    Rostock (ots) - Bei drei Bränden in Rostock-Diedrichshagen und Evershagen ist in der Nacht zu Donnerstag ein Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro entstanden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge bemerkten Zeugen gegen 03:45 Uhr zunächst ein Feuer in einem ehemaligen Toilettenhäuschen auf dem Parkplatz "Rohrmannsche Koppel" in der Doberaner Landstraße und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren