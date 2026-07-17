Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund unangepasster Fahrweise auf den Autobahnen

Rostock (ots)

Am 16.07.2026 ereigneten sich am Abend aufgrund unangepasster Fahrweise bei Regen und Aquaplaning auf den BAB 19 und 20 mehrere Verkehrsunfälle, welche z.T. erhebliche Behinderungen zu Folge hatten. Das Unfallgeschehen ereignete sich in der Zeit von 20:00 Uhr bis 22:30 Uhr. Gegen 20:00 Uhr verunglückte ein PKW Skoda auf der BAB 19 in Fahrtrichtung Rostock in Höhe Kuchelmiß. Der 45jährige Fahrzeugführer wurde leichtverletzt und durch den RTW vorsorglich zur Untersuchung in ein Klinikum gebracht. Die Fahrbahn war für eine Stunde voll gesperrt. Es entstand ein Schaden von 8.000 EUR. Auf der BAB 20 kam in Höhe der AS Kröpelin aufgrund der Witterung ein Mercedes kurz darauf nach links von der Fahrbahn ab und geriet an die Schutzplanke. Die beiden Insassen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 17.200 EUR beziffert. Es kam für ca. eine Stunde zu Behinderungen in Fahrtrichtung Lübeck. Ein Mercedes verunfallte auf der BAB 19 in Höhe Dolgen aufgrund unangepasster Geschwindigkeit bei Aquaplaning. Aufgrund austretender Betriebsstoffe war die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin bis 21:40 Uhr zur Reinigung voll gesperrt. Die Schadenshöhe wird auf 40.000 EUR geschätzt. Weiterhin wurden drei Personen leicht verletzt und ambulant behandelt. Gegen 23:30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder komplett frei gegeben werden. Um 21:00 Uhr kam es wiederum auf der BAB 19 in Höhe Kuchelmiß zu einem Verkehrsunfall aufgrund des Nichtbeachten der Fahrbahn- und Witterungsverhältnisse. Hierbei war ein Mercedes Sprinter alleinbeteiligt. Es entstand ein Schaden von 25.000 EUR. Der Fahrer blieb unverletzt. Es kam bis Mitternacht zu Behinderungen aufgrund der Fahrbahnreinigung in Fahrtrichtung Rostock. Gegen 22:15 Uhr kam ein PKW Mercedes auf der BAB 19, wiederum Höhe Dolgen, nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und landete auf dem Dach. Zur Fahrzeugbergung und Reinigung der Fahrbahn wurde die Fahrbahn Richtung Rostock halbseitig gesperrt. Der 56jährige Kraftfahrer erlitt einen Schock und wurde ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 60.000 EUR . Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

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