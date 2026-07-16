Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mitarbeiterin und Passant stoppen Ladendieb in Rostock-Schmarl

Rostock (ots)

Ein mutmaßlicher Ladendieb ist am späten Mittwochnachmittag in Rostock-Schmarl durch eine Mitarbeiterin eines Supermarktes und einem couragierten Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der 38-jährige Tatverdächtige gegen 17:20 Uhr, einen Supermarkt im Kolumbusring mit fünf Dosen Biermischgetränk zu verlassen, ohne diese zuvor zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin des Marktes sowie ein weiterer Passant stellten sich dem aggressiv auftretenden Mann in den Weg. Dabei erlitt die Mitarbeiterin leichte Verletzungen am Arm.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten den 38-jährigen Deutschen unter Einsatz von Handfesseln unter Kontrolle bringen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von über 2,6 Promille.

Auf Anordnung eines Bereitschaftsrichters wurde dem Tatverdächtigen durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Anschließend verbrachte der Mann die Nacht im Polizeigewahrsam.

Die Polizei hat gegen den 38-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls eingeleitet. Der Wert des Diebesgutes betrug 7,70 Euro.

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