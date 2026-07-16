Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ergänzungsmeldung zum Polizeieinsatz im Rostocker Stadthafen - Pkw fährt in die Warnow

Rostock (ots)

Im Zusammenhang mit dem gestrigen Polizeieinsatz im Rostocker Stadthafen konnte die Identität der beiden Verstorbenen inzwischen festgestellt werden. Es handelt sich um ein Ehepaar aus Rostock - eine 87-jährige Deutsche und einen 88-jährigen Deutschen.

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Geschehens dauern an. Das Fahrzeug wird in diesem Zusammenhang kriminaltechnisch untersucht.

Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6315396

1. Ergänzungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6315413

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