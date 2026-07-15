Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Radfahrerin nach Verkehrsunfall bei Bützow schwer verletzt

Bützow / Landkreis Rostock (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Rühn bei Bützow ist am Dienstagnachmittag eine 66-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-jähriger deutscher Fahrer eines Toyota gegen 16:40 Uhr die Straße Pustohl in Rühn. Zeitgleich soll die 66-jährige deutsche Radfahrerin die Fahrbahn diagonal in gleicher Fahrtrichtung überquert haben. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Radfahrerin.

Die 66-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 20-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Der entstandene Schaden wird auf 1.100EUR geschätzt.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden durch die Kriminalpolizei geführt.

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