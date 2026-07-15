Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Autowerkstatt

Jamel bei Banzkow (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in Jamel bei Banzkow am gestrigen Tag eine Autowerkstatt in Brand. Gegen 15:43 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Dachstuhl der Werkstatt bereits in Flammen stand. Durch mehrere Feuerwehren aus der Umgebung konnte das Feuer gelöscht und ein Übergreifen auf ein neben der Werkstatt befindliches Wohnhaus verhindert werden. Verletzt wurde niemand, der Schaden wird auf 400.000,-EUR geschätzt. Durch den Kriminaldauerdienst wurden die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Kjell Kasbohm Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock / Einsatzleitstelle

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