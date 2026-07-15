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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Autowerkstatt

Jamel bei Banzkow (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in Jamel bei Banzkow am 
gestrigen Tag eine Autowerkstatt in Brand. Gegen 15:43 Uhr wurden 
Feuerwehr und Polizei alarmiert. Vor Ort konnte festgestellt werden, 
dass der Dachstuhl der Werkstatt bereits in Flammen stand. Durch 
mehrere Feuerwehren aus der Umgebung konnte das Feuer gelöscht und 
ein Übergreifen auf ein neben der Werkstatt befindliches Wohnhaus 
verhindert werden. Verletzt wurde niemand, der Schaden wird auf 
400.000,-EUR geschätzt. Durch den Kriminaldauerdienst wurden die 
Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Kjell Kasbohm
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock / Einsatzleitstelle

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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