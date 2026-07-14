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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ergänzungsmeldung zum Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in Schwerin - Polizei und Rettungsdienst im Einsatz

Schwerin (ots)

Im Zusammenhang mit dem bereits veröffentlichten Verkehrsunfall im 
Bereich Großer Moor / Werderstraße (https://t1p.de/d8cgl) liegen 
weitere Erkenntnisse zum Unfallhergang vor.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr die 87-jährige deutsche 
Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw von einem Grundstück über den Gehweg 
auf die Straße Großer Moor. Hierbei übersah sie einen von links 
kommenden 64-jährigen deutschen Fußgänger und kollidierte mit diesem.

Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß unter dem Pkw eingeklemmt 
und über eine Strecke von etwa 15 Metern bis zur Einmündung 
Werderstraße mitgeschleift. Dort fuhr die Fahrzeugführerin auf einen 
verkehrsbedingt wartenden Lkw auf. Während des Unfallgeschehens 
wurden zudem vier geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Der schwer verletzte Fußgänger wurde durch Einsatzkräfte der 
Feuerwehr unter dem Fahrzeug befreit und anschließend zur weiteren 
medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 
Fahrzeugführerin sowie ihre Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen
in Form eines Schocks und wurden ebenfalls in ein Krankenhaus 
verbracht.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 20.000 Euro 
geschätzt.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der 
Staatsanwaltschaft ein DEKRA-Sachverständiger hinzugezogen. Die 
Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Nils Tiede
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock/Einsatzleitstelle

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

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Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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