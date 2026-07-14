Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ergänzungsmeldung zum Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in Schwerin - Polizei und Rettungsdienst im Einsatz

Schwerin (ots)

Im Zusammenhang mit dem bereits veröffentlichten Verkehrsunfall im Bereich Großer Moor / Werderstraße (https://t1p.de/d8cgl) liegen weitere Erkenntnisse zum Unfallhergang vor. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr die 87-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw von einem Grundstück über den Gehweg auf die Straße Großer Moor. Hierbei übersah sie einen von links kommenden 64-jährigen deutschen Fußgänger und kollidierte mit diesem. Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß unter dem Pkw eingeklemmt und über eine Strecke von etwa 15 Metern bis zur Einmündung Werderstraße mitgeschleift. Dort fuhr die Fahrzeugführerin auf einen verkehrsbedingt wartenden Lkw auf. Während des Unfallgeschehens wurden zudem vier geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der schwer verletzte Fußgänger wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr unter dem Fahrzeug befreit und anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeugführerin sowie ihre Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen in Form eines Schocks und wurden ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein DEKRA-Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Nils Tiede Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock/Einsatzleitstelle

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