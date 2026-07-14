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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte Täter stehlen Kupferkabel in Picher - Schaden von rund 17.600 Euro

Picher (ots)

Picher (Landkreis Ludwigslust-Parchim) - Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Donnerstag, dem 09.07.2026, 18:00 Uhr, bis Montag, den 13.07.2026, 09:30 Uhr, auf dem Gelände eines Unternehmens in Picher Buntmetall entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Firmengelände und entwendeten anschließend ein etwa 280 Kilogramm schweres Kupferkabel.

Der entstandene Stehlschaden wird auf rund 17.600 Euro geschätzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Die Polizei führte die Tatortarbeit durch. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Stefan Baudler
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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