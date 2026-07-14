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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei klärt Raubdelikt im Rostocker Stadtteil Dierkow auf - Haftbefehl gegen 17-Jährigen

Rostock (ots)

Die Polizei Rostock hat nach einem Raubdelikt im Stadtteil Dierkow am vergangenen Freitag zwei jugendliche Tatverdächtige ermittelt. Gegen einen 17-jährigen Rostocker erließ das Amtsgericht Rostock auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rostock am Sonnabend Haftbefehl.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 18-jährige Geschädigte am Freitag, 10. Juli 2026, gegen 12:15 Uhr mit seinem E-Scooter auf dem Radweg im Bereich des Skaterparks in der Hinrichsdorfer Straße, als er von mehreren Jugendlichen angesprochen und zum Anhalten gezwungen worden sein soll.

Im weiteren Verlauf sollen die Tatverdächtigen den 18-Jährigen gewaltsam von seinem E-Scooter gezogen haben. Zwei der Beteiligten sollen anschließend mehrfach auf den Geschädigten eingeschlagen und eingetreten haben. Zudem soll die Personengruppe den jungen Mann bedroht haben, bevor sie den Tatort mit dem geraubten E-Scooter verließ.

Bereits im Laufe des Tattages konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 14 und 17 Jahren namentlich bekannt gemacht werden. Gegen die beiden deutschen Tatverdächtigen wurden u.a. Strafverfahren wegen des Verdachts des Raubes, der gefährlichen Körperverletzung sowie der Nötigung eingeleitet.

Gegen den 17-jährigen, bereits polizeibekannten Rostocker erließ das Amtsgericht Rostock auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rostock Haftbefehl. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen sowie zu weiteren möglichen Tatbeteiligten dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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