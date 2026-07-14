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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall mit mehreren Verletzten in Schwerin - Polizei und Rettungsdienst im Einsatz - Erstmeldung

Schwerin (ots)

Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr befinden sich derzeit aufgrund eines Verkehrsunfalls in der Werderstraße Höhe Großer Moor im Einsatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall gegen 13:10 Uhr. Nach aktuellem Erkenntnisstand erfasste eine Pkw-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache zunächst einen Fußgänger, der auf dem Gehweg unterwegs war. In der weiteren Folge kollidierte der Pkw mit mehreren Fahrzeugen und schließlich mit einem Lkw, wodurch das Fahrzeug zum Stehen kam.

Durch den Unfall wurden nach derzeitigen Erkenntnissen vier Personen verletzt, darunter eine Person schwer. Alle Verletzten werden medizinisch versorgt.

Die Verkehrsunfallaufnahme dauert gegenwärtig an. Im Bereich der Werderstraße kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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