Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L73 bei Ludwigslust

Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots)

Am heutigen Vormittag ereignete sich gegen 10:25 Uhr auf der L73 im Bereich der Anschlussstelle zur BAB 14 ein tödlicher Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 65-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit einem Mercedes-Vito die L73 aus Richtung Ludwigslust kommend in Fahrtrichtung der BAB 14. In einer leichten Linkskurve kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Transporter durchbrach die Fahrbahnbegrenzung, stürzte einen angrenzenden Abhang hinunter und überschlug sich mehrfach. Das Fahrzeug kam schließlich auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen.

Der 65-jährige Fahrer, der sich allein im Fahrzeug befand, erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Laut Zeugenaussagen wurden im Vorfeld keinerlei Fahrauffälligkeiten seitens des verunfallten Fahrzeugführers festgestellt.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie für die Unfallaufnahme musste die Unfallstelle zeitweise vollständig gesperrt werden.

Der entstandene Gesamtschadens wird aus polizeilicher Sicht auf etwa 20.000EUR geschätzt.

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