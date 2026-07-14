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POL-HRO: Starkes Unwetter sorgt für zahlreiche Einsätze im Landkreis Ludwigslust-Parchim

POL-HRO: Starkes Unwetter sorgt für zahlreiche Einsätze im Landkreis Ludwigslust-Parchim
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Hagenow/ Landkreis Ludwigslust-Parchim (ots)

Am gestrigen späten Nachmittag zog eine starke Unwetterfront über Teile des Landkreises Ludwigslust-Parchim. Besonders betroffen waren die Bereiche Hagenow und Wittenburg. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren bis in die Nacht hinein im Dauereinsatz.

Über die Leitstellen wurden zahlreiche umgestürzte Bäume gemeldet, die durch die Freiwilligen Feuerwehren sowie teilweise auch durch Passanten beseitigt wurden. Die Polizei musste zudem an einigen Orten für die Rettungseinsätze der Feuerwehren Straßen sperren.

Gegen 19:30 Uhr musste in der Straße des Friedens in Hagenow die Tür eines Mehrfamilienhauses notgeöffnet werden, nachdem gemeldet worden war, dass Wasser aus der Decke lief. Vor Ort stellte sich heraus, dass die betroffene Wohnung unbewohnt und Regenwasser durch das beschädigte Dach in das Gebäude eingedrungen war. Das Wasser hatte sich bereits über mehrere darunterliegende Etagen ausgebreitet.

Im Zusammenhang mit den Überschwemmungen wurden zudem mehrere Fahrzeugkennzeichen aufgefunden und bei der Polizei in Hagenow abgegeben.

Auch ein Funkstreifenwagen des Polizeireviers Hagenow wurde durch Hagelschlag beschädigt. Neben zahlreichen Dellen wurde die Sondersignalanlage des Fahrzeugs in Mitleidenschaft gezogen (siehe Foto).

Am Bahnhof Ludwigslust strandeten in der Nacht rund 35 Reisende, darunter sechs Kinder, nachdem die Zugverbindung nach Hamburg aufgrund des Unwetters ausgefallen war. Wegen der gesunkenen Temperaturen und der längeren Wartezeit auf Ersatzbusse versorgten Einsatzkräfte des Polizeihauptreviers Ludwigslust die Betroffenen mit Decken und Trinkwasser.

Trotz der erheblichen Auswirkungen des Unwetters wurden der Polizei keine wetterbedingten Verkehrsunfälle bekannt. Vermutlich hat das umsichtige Verhalten der Verkehrsteilnehmer hierzu maßgeblich beigetragen.

Angaben zu entstandenen Schadenssummen können gegenwärtig nicht getätigt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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