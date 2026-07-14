Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz nach Auseinandersetzung am Skaterpark

Rostock (ots)

Am gestrigen Montagnachmittag gegen 16:45 Uhr wurde die Polizei über eine Auseinandersetzung im Bereich des Skaterparks in der August-Bebel-Straße in der Rostocker Stadtmitte informiert. Nach Angaben eines Hinweisgebers soll ein Mann im Anschluss an eine Meinungsverschiedenheit lautstark geschrien sowie mehrere anwesende Personen beleidigt und bedroht haben.

Die Polizeibeamten trafen den 31-jährigen deutschen Tatverdächtigen vor Ort an. Im Nahbereich fanden sie zudem ein Taschenmesser auf, das der Mann nach bisherigen Erkenntnissen vor ihrem Eintreffen abgelegt hatte. Das Messer wurde sichergestellt.

Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass der 31-Jährige einer weiteren vor Ort anwesenden Person Bargeld entwendet hat.

Seine 28-jährige deutsche Begleiterin soll zudem, mehrere Anwesende körperlich angegriffen zu haben. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte sie außerdem die Beamten.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung sowie des Diebstahls eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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