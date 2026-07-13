Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gebäude und Fahrzeuge mit Graffiti beschmiert

Wismar (ots)

In den heutigen Morgenstunden wurden in der Wismarer Altstadt an mehreren Fahrzeugen und Gebäuden Graffitischmiererein entdeckt.

Nach jetzigem Erkenntnisstand haben die noch unbekannten Tätern insgesamt 18 Fahrzeuge und neun Gebäude großflächig mit Schriftzügen z.t. mit beleidigendem Inhalt beschmiert. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf circa ca. 5.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-2224 zu melden.

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