Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Gehlsdorf

Rostock (ots)

Am 12.07.2026, kurz nach Mitternacht, bemerkte eine Anwohnerin, dass in das Gebäude der freiwilligen Feuerwehr Gehlsdorf eingebrochen wird und verständigte die Polizei. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die unbekannten Tatverdächtigen jedoch bereits vom Tatort entfernt und konnten im Rahmen von Suchmaßnahmen nicht angetroffen werden. Nach einer ersten Überprüfung konnte festgestellt werden, dass ein Rolltor gewaltsam geöffnet und aus Feuerwehrfahrzeugen verschiedene technische Geräte entwendet wurden. Einen genauen Überblick wird sich der zuständige Wehrführer verschaffen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder möglichen Tatverdächtigen geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Rostock unter 0381 4916 1616, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

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