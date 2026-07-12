Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einfamilienhaus sowie Nebengelass und abgestellte Fahrzeuge werden durch ein Feuer komplett zerstört

Reinshagen/Satow (ots)

In den frühen Morgenstunden des 12.07.2026 brannte in der Ortslage Reinshagen bei Satow aus bislang ungeklärter Ursache ein Carport. Durch das Feuer wurden zunächst der Carport und darin abgestellte Fahrzeuge zerstört. Trotz eingeleiteter Löschmaßnahmen durch die 50 Kameraden der Feuerwehren Satow, Hanstorf, Heiligenhagen, Retschow, Groß Bölkow und Bad Doberan konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Einfamilienhaus nicht verhindert werden. Das Wohnhaus geriet in Vollbrand und wird derzeit noch gelöscht. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Nach Beendigung der Löschmaßnahmen wird der Brandort beschlagnahmt und Kriminalbeamte werden zur Brandursachenermittlung eingesetzt. Der Sachschaden wird auf mindestens 500.000 Euro geschätzt. Weitere aussagefähige Informationen liegen derzeit nicht vor.

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

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