PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einfamilienhaus sowie Nebengelass und abgestellte Fahrzeuge werden durch ein Feuer komplett zerstört

Reinshagen/Satow (ots)

In den frühen Morgenstunden des 12.07.2026 brannte in der Ortslage Reinshagen bei Satow aus bislang ungeklärter Ursache ein Carport. Durch das Feuer wurden zunächst der Carport und darin abgestellte Fahrzeuge zerstört. Trotz eingeleiteter Löschmaßnahmen durch die 50 Kameraden der Feuerwehren Satow, Hanstorf, Heiligenhagen, Retschow, Groß Bölkow und Bad Doberan konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Einfamilienhaus nicht verhindert werden. Das Wohnhaus geriet in Vollbrand und wird derzeit noch gelöscht. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Nach Beendigung der Löschmaßnahmen wird der Brandort beschlagnahmt und Kriminalbeamte werden zur Brandursachenermittlung eingesetzt. Der Sachschaden wird auf mindestens 500.000 Euro geschätzt. Weitere aussagefähige Informationen liegen derzeit nicht vor.

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 11.07.2026 – 17:30

    POL-HRO: Polizeilicher Einsatz zum Versammlungsgeschehen am 11. Juli 2026 in Rostock

    Rostock (ots) - Am Samstag, dem 11. Juli 2026, fanden auf dem Neuen Markt in Rostock zwei angemeldete Versammlungen statt. Ab 15:00 Uhr versammelten sich rund 200 Personen zur Kundgebung des AfD-Landesverbandes. Zeitgleich beteiligten sich etwa 300 Personen an der Kundgebung des Bündnisses "Rostock nazifrei". Beide Versammlungen verliefen aus polizeilicher Sicht ...

    mehr
  • 11.07.2026 – 12:29

    POL-HRO: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung vom 08.07.2026

    Schwerin (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 13jährigen Mädchen aus Schwerin kann aufgehoben werden. Die Vermisste kehrte wohlbehalten in die Häuslichkeit zurück. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und bittet um die Löschung der personenbezogenen Daten der Vermissten. Carsten Kroll Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle ...

    mehr
  • 11.07.2026 – 10:20

    POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person in Rostock

    Rostock (ots) - Am 10.07.2026 ereignete sich gegen 15:25 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall am Rostocker Holbeinplatz. Eine 82jährige Frau überquerte mit einem Rollator, von der Schweriner Straße kommend, den Übergang der dortigen Straßenbahngleise. Hierbei beachtete sie nicht die herannahende Straßenbahn, wurde von dieser erfasst und mehrere Meter mitgeschliffen. Aufgrund der schweren Verletzungen verstarb sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren