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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeilicher Einsatz zum Versammlungsgeschehen am 11. Juli 2026 in Rostock

Rostock (ots)

Am Samstag, dem 11. Juli 2026, fanden auf dem Neuen Markt in Rostock zwei angemeldete Versammlungen statt.

Ab 15:00 Uhr versammelten sich rund 200 Personen zur Kundgebung des AfD-Landesverbandes. Zeitgleich beteiligten sich etwa 300 Personen an der Kundgebung des Bündnisses "Rostock nazifrei".

Beide Versammlungen verliefen aus polizeilicher Sicht friedlich und störungsfrei. Die Kundgebung des AfD-Landesverbandes endete gegen 16:15 Uhr, die des Bündnisses "Rostock nazifrei" gegen 16:45 Uhr.

Die Pressemitteilung basiert auf den bis 17:30 Uhr vorliegenden Erkenntnissen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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