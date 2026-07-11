POL-HRO: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung vom 08.07.2026

Neustadt-Glewe (ots) - Die Polizei fahndet aktuell nach einem 34-jährigen Mann und bittet nun die Festivalteilnehmer um Mithilfe. Seit heute Morgen wird der Mann vermisst, nachdem seine Begleiter ihn heute Morgen nicht mehr in seinem Zelt im Bereich D14 angetroffen haben. Seither sucht die Polizei zusammen mit dem Veranstalter auf dem Festivalgelände, bisher jedoch ...

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