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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung vom 08.07.2026

Schwerin (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 13jährigen Mädchen 
aus Schwerin kann aufgehoben werden. Die Vermisste kehrte 
wohlbehalten in die Häuslichkeit zurück. 

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und bittet um die 
Löschung der personenbezogenen Daten der Vermissten.

Carsten Kroll
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
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Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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