POL-HRO: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung vom 08.07.2026
Schwerin (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 13jährigen Mädchen aus Schwerin kann aufgehoben werden. Die Vermisste kehrte wohlbehalten in die Häuslichkeit zurück. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und bittet um die Löschung der personenbezogenen Daten der Vermissten. Carsten Kroll Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
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