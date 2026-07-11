Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person in Rostock

Rostock (ots)

Am 10.07.2026 ereignete sich gegen 15:25 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall am Rostocker Holbeinplatz. Eine 82jährige Frau überquerte mit einem Rollator, von der Schweriner Straße kommend, den Übergang der dortigen Straßenbahngleise. Hierbei beachtete sie nicht die herannahende Straßenbahn, wurde von dieser erfasst und mehrere Meter mitgeschliffen. Aufgrund der schweren Verletzungen verstarb sie später in einem Rostocker Klinikum. Der 55jährige Straßenbahnfahrer wurde leichtverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 500 EUR. Durch die Staatsanwaltschaft wurde der Einsatz der DEKRA angeordnet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

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