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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisster 34-jähriger Mann angetroffen - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Neustadt-Glewe (ots)

Der seit heute Morgen vermisste 34-jährige Mann, der auf dem Airbeat One Gelände gesucht wurde, konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Es bestehen keinerlei Anhaltspunkte für einen strafrechtlichen Sachverhalt.

Die Polizeiinspektion Ludwigslust bedankt sich für die Unterstützung im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung.

Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Vermisstenfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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