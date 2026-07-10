POL-HRO: Vermisster 34-jähriger Mann angetroffen - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung
Neustadt-Glewe (ots)
Der seit heute Morgen vermisste 34-jährige Mann, der auf dem Airbeat One Gelände gesucht wurde, konnte wohlbehalten angetroffen werden.
Es bestehen keinerlei Anhaltspunkte für einen strafrechtlichen Sachverhalt.
Die Polizeiinspektion Ludwigslust bedankt sich für die Unterstützung im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung.
Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Vermisstenfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.
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