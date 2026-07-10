Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei fahndet auf dem Airbeat One Gelände nach vermissten 34-jährigen Mann

Neustadt-Glewe (ots)

Die Polizei fahndet aktuell nach einem 34-jährigen Mann und bittet nun die Festivalteilnehmer um Mithilfe. Seit heute Morgen wird der Mann vermisst, nachdem seine Begleiter ihn heute Morgen nicht mehr in seinem Zelt im Bereich D14 angetroffen haben. Seither sucht die Polizei zusammen mit dem Veranstalter auf dem Festivalgelände, bisher jedoch ohne Erfolg.

Ein Bild zum Vermissten ist unter folgendem Link abrufbar:

https://shorturl.at/xRfUp

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten nimmt die Polizei an der Mobilen Wache auf dem Festivalgelände oder die Polizei in Ludwigslust unter 03874-4110 entgegen.

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