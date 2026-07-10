Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mofa-Fahrer gefährdet Polizeibeamte

Rostock (ots)

In Rostock ist es gestern Morgen gegen 8 Uhr zu einem Polizeieinsatz gekommen, bei dem ein flüchtiger 46 Jahre alter Mann einen Polizeibeamten im Straßenverkehr gefährdete.

Gegen 07:45 Uhr erhielten die Beamten des Polizeireviers Lichtenhagen den Auftrag, in den Bereich Schmarl zu verlegen. Dort versuchte der Tatverdächtige, sich gewaltsam Zugang zu der Wohnung seiner Ex-Partnerin zu verschaffen. Dort angetroffen, flüchtete der 46-jährige russischstämmige Mann auf einem Mofa vor der Polizei. Im Bereich Lütten Klein konnten Polizeibeamte den Mann antreffen, allerdings reagierte er nicht auf sämtliche Anhaltesignale. Als die Beamten an einer geeigneten Stelle eine Kontrolle durchführen wollten, hielt der Mann die Geschwindigkeit hoch und steuerte direkt auf einen Polizisten zu. Nur durch ein Ausweichen im letzten Moment konnte ein Zusammenstoß verhindert werden.

Der 46-Jährige konnte kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht nur alkoholisiert, sondern auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Bedrohung aufgenommen.

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