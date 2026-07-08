Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Drei Fahrzeuge, darunter ein Rettungswagen, nach Verkehrsunfall im LK LUP nicht mehr fahrbereit

Boizenburg (ots)

Am Dienstagabend kam es auf der Bundesstraße 195 im Bereich Boizenburg zu einem Verkehrsunfall, an dem ein sich auf Einsatzfahrt befindlicher Rettungswagen beteiligt war.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Rettungswagen gegen 18:00 Uhr die B195 und bog anschließend auf die B5 ab. Eine kreuzende 59-jährige Fahrerin eines VW Golf erkannte das Einsatzfahrzeug mit eingeschaltetem Sondersignal und verringerte ihre Geschwindigkeit, um dem Rettungswagen das Passieren zu ermöglichen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr eine dahinter befindliche 69-jährige Fahrerin eines Nissan auf den VW Golf auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf den Rettungswagen geschoben.

Bei dem Verkehrsunfall wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt. Dabei handelt es sich um die 69-jährige Fahrerin des Nissan, deren 71-jährigen Mitfahrer sowie die 59-jährige Fahrerin des VW Golf. Alle drei wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Besatzung des Rettungswagens blieb unverletzt.

Die drei Fahrzeuge, darunter auch der Rettungswagen, waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, der medizinischen Versorgung der Verletzten sowie der Bergungsmaßnahmen kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrseinschränkungen.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

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