Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gefährdungen im Straßenverkehr - Polizei beschlagnahmt in Schwerin Führerscheine von zwei Seniorinnen

Schwerin (ots)

Die Polizei wurde am gestrigen Tag in Schwerin gleich in zwei Fällen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs durch Seniorinnen tätig. In beiden Fällen beschlagnahmten die eingesetzten Polizeibeamten die Führerscheine der Fahrzeugführerinnen. Zu einem der Vorfälle werden weitere Zeugen gesucht.

Gegen 11:30 Uhr verlor eine 85-jährige Schwerinerin beim Einparken in der Lübecker Straße, nahe Robert-Beltz-Straße, die Kontrolle über ihren Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte das Fahrzeug zunächst mit einem geparkten Pkw, fuhr anschließend über den Gehweg und kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen.

Die 85-Jährige sowie ihr mitfahrender Ehemann blieben unverletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine Fußgänger auf dem Gehweg. Der entstandene Sachschaden an den beiden beteiligten Fahrzeugen wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Hinzu kommt der auf 25.000EUR geschätzte Schaden an der Hausfassade. Der Pkw der Seniorin war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Rund drei Stunden später informierte ein Verkehrsteilnehmer die Polizei über eine mutmaßliche Straßenverkehrsgefährdung durch eine weitere Seniorin. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Fahrerin eines roten Mercedes im Bereich Knaudtstraße, Güstrower Straße, Möwenburgstraße bis hin zur Hafenstraße wiederholt auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Zudem soll sie eine rote Ampel missachtet haben. Mehrere entgegenkommende Fahrzeugführer mussten den Angaben zufolge stark abbremsen oder ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Dank der fortlaufenden Mitteilung des Hinweisgebers über den aktuellen Standort des Fahrzeugs konnten Polizeibeamte die 80-jährige Fahrzeugführerin schließlich kontrollieren. Am Mercedes wurden Beschädigungen festgestellt, die nach ersten Erkenntnissen darauf hindeuten, dass das Fahrzeug während der Fahrt mindestens einen Bordstein touchiert habe.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der Fahrerin des roten Mercedes gefährdet wurden oder den Vorfall beobachtet haben, sich beim Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-2224, über die Onlinewache oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

In beiden Fällen führten die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort Überprüfungen der Fahrtauglichkeit durch. Diese erhärteten jeweils den Verdacht, dass die beiden deutschen Seniorinnen aufgrund ihrer körperlichen Verfassung nicht in der Lage waren, ein Kraftfahrzeug sicher im öffentlichen Straßenverkehr zu führen. Die Führerscheine der beiden Frauen wurden daraufhin beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen beide Fahrzeugführerinnen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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