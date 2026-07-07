Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte plündern Baustelle eines Windparks bei Tarnow

Tarnow/Landkreis Rostock (ots)

Im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes kam es auf der Baustelle eines Windparks bei Tarnow im Landkreis Rostock zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen Zugang zu zwei Baustellencontainern. Darüber hinaus machten sie sich an drei Baufahrzeugen - zwei Traktoren und einem Bagger - zu schaffen und entwendeten daraus mindestens 400 Liter Dieselkraftstoff. Zudem bauten die Täter an einem der Traktoren die Druckluftschläuche ab. Da die vollständige Bestandsaufnahme der entwendeten Gegenstände noch aussteht, kann der entstandene Gesamtschaden derzeit noch nicht beziffert werden.

Der Kriminaldauerdienst der Polizei kam im Rahmen der Tatortarbeit zum Einsatz und sicherte Spuren.

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag waren von derselben Baustelle rund 1.000 Liter Dieselkraftstoff aus mehreren Baufahrzeugen entwendet worden. Ob zwischen beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei in Bützow ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 038461 4240 zu melden.

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