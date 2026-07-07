Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte beschädigen Festgelände in Neubukow

Neubukow/Landkreis Rostock (ots)

Der Polizei in Bad Doberan wurde am gestrigen Tag ein Fall von Vandalismus im Zusammenhang mit dem Stadtfest in Neubukow angezeigt. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Sonntagmittag bis Montagmorgen mehrere Planen zweier nebeneinanderstehender Verkaufszelte auf dem Festgelände neben dem alten Sportplatz. In eine der Planen wurde zudem ein etwa 30 x 30 Zentimeter großes Hakenkreuz geschnitten.

Darüber hinaus wurden mehrere Holztische beschädigt. Außerdem durchtrennten die Täter einen Spanngurt, der zur Sicherung von Heuballen diente. Die Beschädigungen wurden während der Abbauarbeiten festgestellt.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Doberan unter der Telefonnummer 038203 560 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell