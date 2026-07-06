Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte beschmieren Grundschule mit Graffiti - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Gadebusch (LK NWM) (ots)

Nachdem unbekannte Täter am vergangenen Wochenende die Fassade einer Grundschule in Gadebusch mit mehreren Graffiti beschmiert haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachten die Unbekannten im Zeitraum von Samstag, 4. Juli, bis zum Sonntagmorgen diverse Schriftzüge und Schmierereien mit schwarzer Sprühfarbe an verschiedenen Fassadeteilen sowie weiteren Flächen des Schulgeländes in der Amtsstraße auf. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im unteren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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