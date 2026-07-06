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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte entwenden mehrere Zaunfelder - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots)

Nachdem der Diebstahl diverser Zaunfelder im Wismarer Stadtteil Dargetzow am vergangenen Freitag (03. Juli) bei der Polizei angezeigt wurde, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen demontierten und entwendeten bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom 19. Juni bis zum 03. Juli insgesamt 31 Felder eines Doppelstabmattenzaunes, der ein Regenwasserrückhaltebecken im Bereich der Straßen Am Ring/An der Osttangente umschließt. Der Diebstahl wurde am Freitagmorgen festgestellt und anschließend bei der Polizei angezeigt.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf einen unteren vierstelligen Betrag beziffert.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zur Tat, zu den Tätern oder zum Verbleib des Diebesgutes geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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