Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeibeamte mit Feuerwerksrakete beschossen - Kriminalpolizei ermittelt

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden Polizeibeamte des Güstrower Polizeihauptreviers mit Feuerwerksraketen beschossen. Glücklicherweise blieben die Einsatzkräfte unverletzt.

Ein Funkstreifenwagen nahm am Sonntag kurz nach Mitternacht Feuerwerksgeräusche auf dem Distelberg aus Richtung der Ahornpromenade wahr. In diesem Bereich war es in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Fällen von Vandalismus gekommen (wir berichteten).

Im Rahmen der daraufhin eingeleiteten Maßnahmen kontrollierten die Beamten in der Lärchenstraße eine dreiköpfige Personengruppe. Während der Kontrolle wurden weitere Feuerwerksgeräusche aus Richtung Lindenallee und Niklotstraße festgestellt. Kurz darauf wurde aus einer weiteren, in der Nähe befindlichen Personengruppe heraus offenbar gezielt eine Feuerwerksrakete auf die Einsatzkräfte abgefeuert. Die Rakete explodierte wenige Meter vor den Beamten und Funkstreifenwagen. Anschließend flüchteten die beteiligten Personen zu Fuß.

Im Zuge der Fahndung konnte in der Niklotstraße ein 16-jähriger deutscher Tatverdächtiger gestellt und kontrolliert werden. Er führte zu diesem Zeitpunkt weitere pyrotechnische Gegenstände mit sich. Zudem fanden die Beamten in einem nahegelegenen Gebüsch weitere Feuerwerkskörper.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-Jährige an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Die Kriminalpolizei führt indes Ermittlungen wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, der versuchten gefährlichen Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Darüber hinaus wurde bekannt, dass aus der vor Ort angetroffenen Jugendgruppe heraus ein Briefkasten in der Lärchenstraße beschädigt worden sein soll. Auch hierzu dauern die Ermittlungen an.

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