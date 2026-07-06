Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Fahrzeuge in Kröpelin abgebrannt - Polizei ermittelt wegen Verdachts der Brandstiftung

Kröpelin/Landkeis Rostock (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es in Kröpelin zu einem Fahrzeugbrand. Gegen 1 Uhr ging in der Rettungsleitstelle die Meldung ein, dass in der Straße des Friedens ein PKW brennt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen sowohl der zuerst brennende Seat als auch ein unmittelbar davor abgestellter Ford in Vollbrand. Zwölf Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kröpelin übernahmen die Brandbekämpfung, konnten jedoch nicht verhindern, dass beide Fahrzeuge vollständig ausbrannten.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 25.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat daher Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen. Um Spuren am Tatort zu sichern, kam der Kriminaldauerdienst der Polizei vor Ort zum Einsatz. Ebenso wurde seitens der Staatsanwaltschaft Rostock der Einsatz eines Brandursachenermittlers angeordnet.

Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Straße des Friedens verdächtiger Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Doberan unter der Rufnummer 038203 560, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Darüber hinaus können vorhandene Video- oder Bildaufnahmen den Ermittlungsbehörden zur Verfügung gestellt werden.

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