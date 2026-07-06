Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Markenwerkzeuge aus Lagerhalle bei Boizenburg gestohlen

Boizenburg (ots)

In der Nacht zu Sonntag drangen unbekannte Täter in eine Lagerhalle bei Boizenburg ein und entwendeten diverse Werkzeuge.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle mit Werkstatt in Metlitzhof bei Boizenburg. Aus der Werkstatt entwendeten sie verschiedene Werkzeuge renommierter Hersteller, darunter vier Motorsägen und einen Freischneider der Marke Stihl sowie zwei Akkuschrauber, eine Akkukreissäge und eine Akkustichsäge der Marke Bosch.Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Sonntag, 08:45 Uhr. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Polizei in Boizenburg (038847 606-0) ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, sich zu melden.

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