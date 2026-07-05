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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der heutigen Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 16-jährigen Mädchen

Wismar (ots)

Die Fahndungsmaßnahmen nach dem abgängigen 16-jährigen Mädchen aus 
Wismar können eingestellt werden. Diese konnte heute abend 
wohlbehalten in Wismar angetroffen werden. 
Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und bittet um die 
Löschung personenbezogener Daten der Vermissten.

Carsten Kroll
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


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Polizeipräsidium Rostock
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Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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