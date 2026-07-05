POL-HRO: Löschung der heutigen Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 16-jährigen Mädchen

Ludwigslust (ots) - Am Nachmittag des 05.07.2026 kam es auf der BAB 14 Höhe Ludwigslust zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 15:00 Uhr kam ein PKW Audi aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei Eintreffen der Polizei befanden sich beide Insassen noch im Fahrzeug und waren eingeklemmt. Die Beifahrerin (59 Jahre) konnte aus dem Fahrzeug ...

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