POL-HRO: Löschung der heutigen Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 16-jährigen Mädchen
Wismar (ots)
Die Fahndungsmaßnahmen nach dem abgängigen 16-jährigen Mädchen aus Wismar können eingestellt werden. Diese konnte heute abend wohlbehalten in Wismar angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und bittet um die Löschung personenbezogener Daten der Vermissten. Carsten Kroll Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock
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