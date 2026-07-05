Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei getöteten Personen auf der BAB 14, Höhe Ludwigslust

Ludwigslust (ots)

Am Nachmittag des 05.07.2026 kam es auf der BAB 14 Höhe Ludwigslust zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 15:00 Uhr kam ein PKW Audi aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei Eintreffen der Polizei befanden sich beide Insassen noch im Fahrzeug und waren eingeklemmt. Die Beifahrerin (59 Jahre) konnte aus dem Fahrzeug geborgen werden und war nicht mehr ansprechbar. Durch die Beamten wurde sofort bis zum Eintreffen und Übergabe an den Rettungsdienst ihre Reanimation eingeleitet. Leider verstarb sie noch an der Unfallstelle. Der noch ansprechbare Fahrzeugführer (60 Jahre) konnte durch die Feuerwehr aus dem PKW befreit werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum zur weiteren Behandlung geflogen werden, wo er im Verlaufe des Abends verstarb. Der Sachschaden wird auf 70.000 EUR geschätzt. Durch die Staatsanwaltschaft wurde der Einsatz der DEKRA an der Unfallstelle angeordnet. Die Richtungsfahrbahn Dresden ist bislang weiterhin voll gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

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