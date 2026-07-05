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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei getöteten Personen auf der BAB 14, Höhe Ludwigslust

Ludwigslust (ots)

Am Nachmittag des 05.07.2026 kam es auf der BAB 14 Höhe Ludwigslust 
zu einem schweren Verkehrsunfall. 

Gegen 15:00 Uhr kam ein PKW Audi aus bislang unbekannter Ursache nach
rechts von der Fahrbahn ab. Bei Eintreffen der Polizei befanden sich 
beide Insassen noch im Fahrzeug und waren eingeklemmt. Die 
Beifahrerin (59 Jahre) konnte aus dem Fahrzeug geborgen werden und 
war nicht mehr ansprechbar. Durch die Beamten wurde sofort bis zum 
Eintreffen und Übergabe an den Rettungsdienst ihre Reanimation 
eingeleitet. Leider verstarb sie noch an der Unfallstelle. 

Der noch ansprechbare Fahrzeugführer (60 Jahre) konnte durch die 
Feuerwehr aus dem PKW befreit werden. Er wurde mit einem 
Rettungshubschrauber in ein Klinikum zur weiteren Behandlung geflogen
werden, wo er im Verlaufe des Abends verstarb. Der Sachschaden wird 
auf 70.000 EUR geschätzt.

Durch die Staatsanwaltschaft wurde der Einsatz der DEKRA an der 
Unfallstelle angeordnet. Die Richtungsfahrbahn Dresden ist bislang 
weiterhin voll gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen 
aufgenommen. 

Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

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Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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