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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fehlerhafter Spurwechsel führt auf der BAB 14 zu Verkehrsunfall mit Pannen-PKW

Stolpe (ots)

Am Sonntagmittag, den 05.07.2026, ereignete sich am Autobahnkreuz 
Schwerin ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Die BAB 
14 in Fahrtrichtung Dresden blieb für mehrere Stunden gesperrt.

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen geriet der PKW eines 
39-jährigen rumänischen Fahrzeugführer aufgrund eines Spurwechsels 
ins Schleudern. Der mit insgesamt vier Personen besetzten BMW fuhr 
hierdurch auf einen auf dem Seitenstreifen befindlichen Pannen-PKW 
auf. In dem Pannenfahrzeug saß zum Unfallzeitpunkt glücklicherweise 
keine Person. Die Fahrzeugführerin des Pannen-PKW erlitt jedoch 
trotzdem einen Schock und wurde leichtverletzt mittels eines 
Rettungswagens zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Ludwigslust 
verbracht. Für die medizinische Untersuchung am Unfallort wurde 
vorsorglich ein Rettungshubschrauber angefordert, dessen Einsatz 
jedoch letztendlich nicht erforderlich war.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der rumänische 
BMW-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen ist.

Beide Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen 
werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 23.000 
Euro.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis 
und zu den genauen Unfallursachen wurden eingeleitet.

Marcus Rode
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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