Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fehlerhafter Spurwechsel führt auf der BAB 14 zu Verkehrsunfall mit Pannen-PKW

Stolpe (ots)

Am Sonntagmittag, den 05.07.2026, ereignete sich am Autobahnkreuz Schwerin ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Die BAB 14 in Fahrtrichtung Dresden blieb für mehrere Stunden gesperrt. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen geriet der PKW eines 39-jährigen rumänischen Fahrzeugführer aufgrund eines Spurwechsels ins Schleudern. Der mit insgesamt vier Personen besetzten BMW fuhr hierdurch auf einen auf dem Seitenstreifen befindlichen Pannen-PKW auf. In dem Pannenfahrzeug saß zum Unfallzeitpunkt glücklicherweise keine Person. Die Fahrzeugführerin des Pannen-PKW erlitt jedoch trotzdem einen Schock und wurde leichtverletzt mittels eines Rettungswagens zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Ludwigslust verbracht. Für die medizinische Untersuchung am Unfallort wurde vorsorglich ein Rettungshubschrauber angefordert, dessen Einsatz jedoch letztendlich nicht erforderlich war. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der rumänische BMW-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen ist. Beide Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 23.000 Euro. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und zu den genauen Unfallursachen wurden eingeleitet. Marcus Rode Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

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