Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Verkaufsstelle für Erdbeeren

Rostock (ots)

Am 05.07.2026 gegen 05:50 Uhr wurde durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Rostock der Brand eines Erdbeerenverkaufstandes beim Hanse Center in Bentwisch mitgeteilt. Die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren aus Bentwisch und Klein Kussewitz stellten bei ihrem Eintreffen vor Ort fest, dass die Marktbude bereits in voller Ausdehnung brannte. Durch den Einsatz der Feuerwehren konnte der Brand schließlich schnell gelöscht werden. Der Verkaufsstand in Form einer Erdbeere wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5600,- Euro. Weitere Objekte oder Personen kamen nicht zu Schaden. Für die Tatortarbeit kam der Kriminaldauerdienst aus Rostock vor Ort zum Einsatz. Es wurde eine Strafanzeige wegen Brandstiftung aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Rostock geführt. Wer Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht hat oder Hinweise zu einem möglichen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 038149161616, über das digitale Polizeirevier unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Marcus Rode Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell