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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Verkaufsstelle für Erdbeeren

Rostock (ots)

Am 05.07.2026 gegen 05:50 Uhr wurde durch die Rettungsleitstelle des 
Landkreises Rostock der Brand eines Erdbeerenverkaufstandes beim 
Hanse Center in Bentwisch mitgeteilt. Die eingesetzten Freiwilligen 
Feuerwehren aus Bentwisch und Klein Kussewitz stellten bei ihrem 
Eintreffen vor Ort fest, dass die Marktbude bereits in voller 
Ausdehnung brannte. Durch den Einsatz der Feuerwehren konnte der 
Brand schließlich schnell gelöscht werden. Der Verkaufsstand in Form 
einer Erdbeere wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Es 
entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5600,- Euro. Weitere
Objekte oder Personen kamen nicht zu Schaden.

Für die Tatortarbeit kam der Kriminaldauerdienst aus Rostock vor Ort 
zum Einsatz. Es wurde eine Strafanzeige wegen Brandstiftung 
aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die 
Kriminalpolizeiinspektion Rostock geführt.

Wer Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht hat oder Hinweise zu einem 
möglichen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich beim 
Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 038149161616, 
über das digitale Polizeirevier unter www.polizei.mvnet.de oder bei 
jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Marcus Rode
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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