POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jährigem Mädchen aus Wismar

Dummerstorf/Landkreis Rostock (ots) - Heute Mittag gegen 11:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten auf der BAB19 zwischen den Anschlussstellen Laage und Kavelstorf. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 39-jährige Deutsche mit ihrem Renault Clio die Fahrtrichtungsfahrbahn Rostock auf der Lastspur als sie kurz hinter der Anschlussstelle Laage nach links von der Fahrbahn abkam und mit der ...

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