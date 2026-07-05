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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jährigem Mädchen aus Wismar

Wismar (ots)

Seit dem 02.07.2026 wird ein 16-jähriges Mädchen aus Wismar vermisst.
Hinweise zum Aufenthaltsort der Person nimmt das Polizeihauptrevier 
in Wismar unter der Telefonnummer 03841-2030, die Onlinewache unter 
www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur 
Internetseite der Landespolizei M-V führt.
https://t1p.de/a7bvv

Kjell Kasbohm
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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