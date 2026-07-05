POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jährigem Mädchen aus Wismar
Wismar (ots)
Seit dem 02.07.2026 wird ein 16-jähriges Mädchen aus Wismar vermisst. Hinweise zum Aufenthaltsort der Person nimmt das Polizeihauptrevier in Wismar unter der Telefonnummer 03841-2030, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt. https://t1p.de/a7bvv Kjell Kasbohm Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Rückfragen bitte an:
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell