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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholisierte Mutter verursacht Unfall auf der BAB19

Dummerstorf/Landkreis Rostock (ots)

Heute Mittag gegen 11:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten auf der BAB19 zwischen den Anschlussstellen Laage und Kavelstorf. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 39-jährige Deutsche mit ihrem Renault Clio die Fahrtrichtungsfahrbahn Rostock auf der Lastspur als sie kurz hinter der Anschlussstelle Laage nach links von der Fahrbahn abkam und mit der Mittelleitplanke kollidierte. Daraufhin drehte sich das Fahrzeug und kam wiederum nach rechts von der Fahrbahn ab und final im Graben zum Stehen. In dem Fahrzeug selbst befand sich zudem ihr fünfjähriger Sohn. Beide Fahrzeuginsassen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und für die weitere medizinische Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille bei der Fahrzeugführerin. Aufgrund dessen wurde bei der 39-Jährigen eine Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Zudem wird das zuständige Jugendamt als auch die Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Der Renault Clio wurde dermaßen beschädigt, dass er vom Unfallort geborgen werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen gegen die 39-Jährige.

Die Fahrbahn musste zeitweise aufgrund des weitläufigen Trümmerfeldes und im Rahmen des Abschleppvorganges voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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