Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeidrohne führt zur Feststellung eines Tatverdächtigen nach Einbruch

Presek/Hagenow (ots)

Bei einem Einbruch in Presek bei Hagenow wurde am gestrigen Abend mithilfe einer Polizeidrohne ein mutmaßlicher Tatverdächtiger lokalisiert und vorläufig festgenommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurden zwei Tatverdächtige gegen 18:15 Uhr von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie gewaltsam über ein Fenster in ein Wochenendhaus in Presek Ausbau eindrangen. Im Anschluss flüchteten die beiden Männer in unterschiedliche Richtungen.

Durch den Einsatz einer Polizeidrohne konnte ein Tatverdächtiger in einem angrenzenden Feld gesichtet und im Anschluss durch Polizeikräfte kontrolliert und vorläufig festgenommen werden. Bei dem Mann soll es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen Mitte-40-jährigen polnischen Staatsangehörigen handeln. Die Identität ist noch nicht abschließend geklärt.

Der noch am Tatort befindliche Audi des Mannes mit polnischem Kennzeichen wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt. Der zweite Tatverdächtige ist weiterhin flüchtig.

Im Wochenendhaus haben die Polizeibeamten einen bereitgestellten Rucksack mit Diebesgut vorgefunden, den die Täter auf ihrer Flucht mutmaßlich zurückgelassen haben.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls dauern an.

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