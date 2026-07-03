PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeidrohne führt zur Feststellung eines Tatverdächtigen nach Einbruch

Presek/Hagenow (ots)

Bei einem Einbruch in Presek bei Hagenow wurde am gestrigen Abend mithilfe einer Polizeidrohne ein mutmaßlicher Tatverdächtiger lokalisiert und vorläufig festgenommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurden zwei Tatverdächtige gegen 18:15 Uhr von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie gewaltsam über ein Fenster in ein Wochenendhaus in Presek Ausbau eindrangen. Im Anschluss flüchteten die beiden Männer in unterschiedliche Richtungen.

Durch den Einsatz einer Polizeidrohne konnte ein Tatverdächtiger in einem angrenzenden Feld gesichtet und im Anschluss durch Polizeikräfte kontrolliert und vorläufig festgenommen werden. Bei dem Mann soll es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen Mitte-40-jährigen polnischen Staatsangehörigen handeln. Die Identität ist noch nicht abschließend geklärt.

Der noch am Tatort befindliche Audi des Mannes mit polnischem Kennzeichen wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt. Der zweite Tatverdächtige ist weiterhin flüchtig.

Im Wochenendhaus haben die Polizeibeamten einen bereitgestellten Rucksack mit Diebesgut vorgefunden, den die Täter auf ihrer Flucht mutmaßlich zurückgelassen haben.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 12:33

    POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jährigem Mädchen aus Kronskamp

    Kronskamp/Landkreis Rostock (ots) - Seit dem 30.06.2026 wird ein 16-jähriges Mädchen aus Kronskamp vermisst. Die bisherigen Suchmaßnahmen haben bislang nicht zum Auffinden der Person geführt. Ein Foto sowie die Personenbeschreibung der Vermissten können unter dem nachfolgenden Link abgerufen werden: https://fcld.ly/vpparepa Hinweise zum Aufenthaltsort der Person ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 12:04

    POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei jugendlichen Mädchen aus Güstrow

    Güstrow/Landkreis Rostock (ots) - Die Polizei sucht derzeit nach zwei jugendlichen Mädchen (15,17)aus Güstrow, die seit dem 01.07.2026 vermisst werden. Es wird davon ausgegangen, dass beide Mädchen zusammen unterwegs sind. Die bisherigen Suchmaßnahmen haben bislang nicht zum Auffinden der Person geführt. Fotos sowie die Personenbeschreibungen beider Vermissten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren