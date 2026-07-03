Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jährigem Mädchen aus Kronskamp

Kronskamp/Landkreis Rostock (ots)

Seit dem 30.06.2026 wird ein 16-jähriges Mädchen aus Kronskamp vermisst. Die bisherigen Suchmaßnahmen haben bislang nicht zum Auffinden der Person geführt.

Ein Foto sowie die Personenbeschreibung der Vermissten können unter dem nachfolgenden Link abgerufen werden:

https://fcld.ly/vpparepa

Hinweise zum Aufenthaltsort der Person nimmt das Polizeirevier in Bützow unter der Telefonnummer 038461 4240, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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