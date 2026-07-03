Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei jugendlichen Mädchen aus Güstrow

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Die Polizei sucht derzeit nach zwei jugendlichen Mädchen (15,17)aus Güstrow, die seit dem 01.07.2026 vermisst werden. Es wird davon ausgegangen, dass beide Mädchen zusammen unterwegs sind.

Die bisherigen Suchmaßnahmen haben bislang nicht zum Auffinden der Person geführt.

Fotos sowie die Personenbeschreibungen beider Vermissten können unter dem nachfolgenden Links abgerufen werden:

https://fcld.ly/vpkühn

https://fcld.ly/vpwerth

Hinweise zum Aufenthaltsort der Person nimmt das Polizeihauptrevier in Güstrow unter der Telefonnummer 03843-2660, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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