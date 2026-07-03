Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gestohlener Kühlschrank über Verkaufsplattform wieder aufgefunden - Tatverdächtiger gestellt

Rostock (ots)

In der Nacht vom 29.06.2026 zum 30.06.2026 verschafften sich zunächst unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kellerabteil eines Restaurants in der Kröpeliner Straße in der Rostocker Innenstadt. Aus dem Keller entwendeten sie unter anderem einen auffällig und individuell gestalteten Kühlschrank im Wert von geschätzten 200 Euro.

Eine Mitarbeiterin des Restaurants bemerkte den Diebstahl am Folgetag und erstattete Anzeige bei der Polizei in Rostock. Im Anschluss recherchierte sie eigenständig auf einer Online-Verkaufsplattform und stieß dort auf ein Inserat, das den gestohlenen Kühlschrank zeigte. Besonders auffällig war, dass die für das Verkaufsangebot verwendeten Fotos offensichtlich noch im Keller des Restaurants, also am Tatort, aufgenommen worden waren.

Die Mitarbeiterin nahm daraufhin Kontakt mit dem Verkäufer auf und vereinbarte einen Besichtigungstermin am 01. Juli unter dem Vorwand eines Kaufinteresses. Gemeinsam mit zivilen Einsatzkräften der Polizeiinspektion Rostock suchte sie den vereinbarten Treffpunkt auf.

Vor Ort konnte ein 46-jähriger deutscher Tatverdächtiger festgestellt werden. Der gestohlene Kühlschrank wurde sichergestellt und bereits an den rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben.

Ob der 46-Jährige auch für weitere Delikte verantwortlich ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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